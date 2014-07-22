أرباح أبوظبي التجاري تفوق المليار درهم للربع الثاني

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية عن النصف الأول من العام 2014 التي أظهرت أن صافي الأرباح بلغ 2.161 مليار درهم بارتفاع نسبته 19%.

وبلغت أرباح الربع الثاني للعام الحالي 1.058 مليار درهم.

كما ارتفع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 18% ليصل إلى 2.010 مليار درهم.

وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 1% ليصل إلى 3.775 مليار درهم، مع الإشارة إلى أن الدخل من العمليات خلال النصف الأول من العام الماضي تضمن مبلغ 103 ملايين درهم كربح لمرة واحدة نتيجة انتهاء اتفاقيات التحوط.

ومع استبعاد الربح غير المتكرر، ارتفع الدخل من العمليات خلال النصف الأول من العام2014 بنسبة 4% بينما حقق الدخل من غير الفوائد زيادة بنسبة 8% ليصل إلى 982 مليون درهم.

وشهد الدخل من صافي الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 24% ليصل إلى 589 مليون درهم.