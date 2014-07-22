1.35 مليار درهم أرباح بنك الخليج الأول للربع الثاني

أعلن بنك الخليج الأول، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2014 والتي أظهرت أداءه القوي والمتواصل ضمن مختلف مجموعات الأعمال المصرفية.

وبلغ صافي أرباح البنك خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2.68 مليار درهم بزيادة قدرها 21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسبة 16% ليصل إلى 1.35 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.

وقال عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول إن هذه النتائج تعكس فعالية الاستراتيجية التي يعتمدها البنك للتوسع وتطوير عملياته.