بنك البلاد يطلق خدمات لذوي الإعاقة البصرية والسمعية

دشن بنك البلاد السعودي أول فرع لتقديم خدمات مصرفية لذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، خالد بن سليمان الجاسر، خلال تدشين الفرع، إن هناك حاجة كبيرة لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الإعاقة من خلال الاستغناء عن المترجمين كما كان في السابق، خاصة أن الكثير منهم لا يوجد لديهم مترجم، مفيدا أنه جرى تأهيل فرع التخصصي في الرياض ليقدم خدماته لكافة الفئات من مكفوفين وذوي الإعاقة الحركية. ويقع الفرع في شارع التخصصي بمدينة الرياض.

وأضاف أنه سيتم إنشاء قاموس مصرفي لترجمة المفردات المصرفية بلغة الإشارة عن طريق مقاطع فيديو وصور ثابتة لتمكين هذه الفئة من معرفة كل مفردة وما تعنيه على حدة، سعياً إلى تقديم خدمة أفضل لهذه الفئة من المجتمع, مشيرا إلى هذا القاموس يعد أول قاموس بلغة الإشارة للمفردات المصرفية في العالم العربي.

وأوضح الجاسر أن البنك يعمل حاليا على تأهيل سفراء للتعامل مع شريحة ذوي الإعاقة، إضافة إلى تهيئة تصميم الفرع البنكي من خلال تخصيص أماكن للدخول بيسر وسهولة، فضلاً عن خفض مستوى شباك الموظف البنكي لتيسير التعامل معهم، لافتا إلى أنه يتم تطوير بعض الإمكانيات التقنية لخدمة ذوي الإعاقة.

وقال إن البنك تعاقد مع شركة خاصة بالتواصل لتقديم خدمة غير مسبوقة لذوي الإعاقة تتمثل بتقديم الترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة للصم، مشيرا إلى أن القاموس الإشاري المصرفي بلغة الإشارة يحتوي على أكثر من 500 مصطلح مصرفي، الأمر الذي يسهل على فئة الصم إتمام إجراءاتهم البنكية بكل يسر وسهولة، ويساعدهم على الاستقلالية والأمان في تنفيذ معاملاتهم.