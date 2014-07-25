بنوك السعودية تغرق بسحوبات الأيام الأخيرة لرمضان

توقع مصرفيون ارتفاع "السحوبات النقدية" من أجهزة الصرف الآلي خلال الأيام الحالية الأخيرة من رمضان وأيام عيد الفطر في السعودية.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن الزيادة في السحوبات ستكون بنسبة 9% من تلك الأجهزة في مقابل ارتفاع 24% على نقاط البيع، و10% على الشبكة السعودية للمدفوعات، بحسب ما تشير له الدراسات مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال حافظ إن البنوك السعودية عززت من حجم المبالغ النقدية التي غذت بها الصرافات الآلية لمواجهة السحوبات النقدية خلال إجازة العيد، مشيرا إلى أن مشكلة نفاد النقود لا تمثل سوى 3% من مشاكل الصرافات عموما.

وأضاف أن للبنوك حدا معينا لتغذية الأجهزة بالنقد، حده الأدنى أعلى مما عليه في الأيام المعتادة، كما تتابع عمل أجهزتها. وستعمل معظم البنوك خلال فترة عيد الفطر بأعداد تتناسب فيها الفروع بحجم البنك، فالبنوك التي لها فروع كثيرة سيكون نصيب فروعها العاملة فترة عيد الفطر أكثر من غيرها بما لا يقل عن 25% من عدد الفروع، وقد أتاحت مؤسسة النقد توفير النقد في جميع الظروف.

وبشأن معرفة العملاء بالفروع العاملة فترة عيد الفطر، أشار حافظ إلى أن البنوك أعلنت في الصحف عن الفروع العاملة في العيد، ويمكن للعميل التعرف إليها من خلال الاتصال بخدمة العملاء أو مطالعة البوابة الإلكترونية للبنك.

وعن الازدحام الذي شهدته البنوك البارحة في يومها الأخير للدوام قبل حلول عيد الفطر، قال حافظ "عادة ما تشهد فروع البنوك بشكل عام على مستوى المملكة بعض الازدحام قرب الإجازات لتأخر العملاء في إنجاز معاملاتهم حتى اللحظة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بسفرهم أو احتياجاتهم الخاصة".

ونصح حافظ بتفادي ذلك مستقبلا بالإنجاز المبكر أو بالاعتماد على الوسائل البديلة كنقاط البيع الأخرى، أو أجهزة الصرف الآلي التي تجاوزت أكثر من 14 ألف جهاز في المملكة.

وخلص إلى أن أجهزة الصرف الآلي في أقصى جاهزيتها، سواء من الناحية النقدية أو العمل الفني، وهناك متابعة إلكترونية من خلال منطقة العمليات في البنوك، إضافة إلى زيارات دورية مجدولة للتأكد من الجاهزية، كما تعمل الشبكة السعودية للمدفوعات حتى في أيام الإجازات بالكفاءات المطلوبة، وقد خضعت للعديد من التطوير كتوسيع الطاقة الاستيعابية للشركة، كما تتابع أداءها مؤسسة النقد.