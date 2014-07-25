"آر بي إس" يحقق 1.7 مليار دولار أرباحا بالربع الثاني

قال رويال بنك أوف سكوتلند (آر بي إس) إنه سجل أرباحا قبل حساب الضرائب بلغت مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار) في الربع الثاني، وهي نتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين، وذلك بفضل إلغاء مخصصات لتغطية خسائر القروض المتعثرة، وهو ما دفع البنك لإعلان النتائج قبل موعدها بأسبوع.

وقال البنك المملوك بنسبة 81% للحكومة البريطانية إن الأرباح تعود أساسا إلى التحسن الاقتصادي الذي سمح له بإلغاء تخصيص أموال لتغطية خسائر قروض متعثرة، وهو ما أتاح للبنك 93 مليون جنيه إسترليني صافية.

وكان البنك قد خصص 1.1 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الماضي لتغطية خسائر انخفاض القيمة، في حين توقع محللون أن يتحمل مخصصات قدرها 500 مليون دولار تقريبا لتغطية تلك الخسائر.

وسجل البنك ربحا تشغيليا 1.3 مليار جنيه إسترليني في الربع الثاني ارتفاعا من 174 مليون جنيه قبل عام. وحقق البنك ربحا قبل حساب الضرائب قدره 1.01 مليار جنيه مقارنة مع توقعات لمحللين استطلع البنك آراءهم بأن يسجل خسارة بسيطة.

وقال البنك إنه وجد أنه لزاما عليه نشر النتائج الرئيسية مبكرا لأنها أفضل بكثير من توقعات السوق. ومن المقرر أن ينشر البنك نتائجه بالكامل في أول أغسطس، وقفز سهم البنك عند الفتح بنسبة 9.7% عقب الإعلان عن الأرباح غير المتوقعة.