بنوك السعودية تعزز شبكة خدماتها الإلكترونية بالعيد

أكدت البنوك والمصارف السعودية أنها ستواصل عملها المعتاد عبر عدد محدد من فروعها في مختلف مناطق المملكة خلال إجازة رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وحددت البنوك والمصارف السعودية في بيانات صحافية عن الفروع التي ستواصل العمل خلال إجازة رمضان وعيد الفطر، والتي تشمل كذلك الفروع العاملة في المطارات والمنافذ الحدودية، مؤكدة أنها ستقدم كافة الخدمات المعتادة لعملائها لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في هذه الفترة من العام.

وفي الوقت ذاته، تعمل البنوك والمصارف السعودية على ضخ مزيد من النقد في أجهزة الصرف الآلي والتي بلغ عددها بنهاية شهر مايو الماضي 14565 جهازاً، وذلك لتوفير السيولة اللازمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومواجهة متطلبات فترة الإجازة والاستعداد للعيد، والتي تسجل سحوبات عالية معتادة في هذه الفترة من كل عام، بحسب صحيفة "الرياض".

وتمكن أجهزة نقاط البيع المنتشرة في معظم المحلات والأسواق والمجمعات التجارية والتي بلغ عددها 118884 جهازاً كافة عملاء البنوك والمصارف السعودية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة من تحقيق عمليات البيع والشراء بطريقة آلية تجنب العملاء مخاطر حمل النقد وتحقق الفائدة المرجوة منها.

وتحرص البنوك والمصارف السعودية على توفير النقد اللازم في أجهزة الصرف الآلي لتحقيق مستويات السيولة المطلوبة في هذه الفترة من العام، وذلك عبر تغذية تلك الأجهزة ومتابعتها عبر شركات متخصصة تقوم بتغذيتها دورياً حتى في أيام الإجازات، لمواجهة عمليات السحب العالية منها ومتابعتها إلكترونياً للتأكد من نسبة النقد المتوفر فيها، وتحديد الحاجة لضخ المزيد من النقد فيها.

وبموازة ذلك، تقدم البنوك والمصارف السعودية خدمات مصرفية آمنة وعالية المستوى عبر الخدمات الإلكترونية من خلال مواقعها على شبكة الإنترنت، والتي تمكن العملاء من إجراء عمليات التحويل البنكية لدى البنك أو البنوك الأخرى في داخل وخارج المملكة، إضافة إلى إتاحة سداد الخدمات عبر نظام "سداد".