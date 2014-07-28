2.7 تريليون ريال الأصول الاحتياطية لـ"ساما" بيونيو

بلغت قيمة الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنهاية يونيو من العام الجاري نحو 2.77 تريليون ريال بعد أن اقتربت من مستوى 2.78 تريليون ريال بنهاية مايو الماضي وهو أعلى مستويات وصلت لها.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، ارتفعت الأصول الاحتياطية لـ"ساما" بنسبة 7 في المائة تعادل 179.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. أما عند مقارنتها بنهاية مايو 2014 يتبين أنها قد تراجعت بنسبة طفيفة قدرها 0.2 في المائة تعادل نحو 6.9 مليار ريال.

والأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب. وكشف تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" قد ارتفعت نسبتها من إجمالي الأصول الاحتياطية إلى 75 في المائة مقارنة بـ 73 في المائة، على حساب تراجع نسبة "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" إلى 23 في المائة مقارنة بـ 25 في المائة.



وقد بلغت قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنهاية حزيران (يونيو) 2014م، نحو 2.06 تريليون ريال كأعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 1.9 تريليون ريال لنفس الشهر من العام الماضي. وفي نفس الاتجاه سجل "النقد الأجنبي والودائع في الخارج"، حيث سجلت نموا نسبته 2 في المائة ما يعادل 11.3 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية حزيران (يونيو) 2014م، نحو 649.5 مليار ريال مقارنة بـ 638.2 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.

وتعتبر مستويات يونيو هي أدنى مستوى لها منذ نهاية أغسطس من العام الماضي. وارتفعت أيضا حقوق السحب الخاصة بنسبة 3 في المائة وسجل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 5 في المائة، في حين إن "الذهب" لم يسجل أي تغير يذكر على مستوياته.