230 مليار ريال سحوبات البطاقات المصرفية خلال 3 أشهر

ذكر تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير ارتفاعا في عمليات نقاط البيع والسحوبات البنكية بلغ 11% خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت هذه السنة 230 مليار ريال، في حين كانت 206 مليارات بالوقت نفسه من العام الماضي.

وبحسب جريدة "المدينة"، فقد توزعت 230 مليارا بين عمليات السحوبات من البنوك وأجهزة الصرف الآلي التابعة للشبكة السعودية وعمليات نقاط البيع، حيث بلغت 91,986 مليار ريال عبر كاونترات المصارف، و93 مليار ريال عبر الشبكة السعودية، فيما استأثرت نقاط البيع بـ45 مليار ريال.

فى حين كانت في الربع الثاني من العام الماضي 206 مليارات ريال، منها 38 مليارا عبر نقاط البيع، و86 مليارا سحوبات من البنوك، و82 مليارا من الشبكة السعودية. وبلغ إجمالي عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 91,838 مليون عملية، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات السحوبات النقدية عن الفترة نفسها 389,111 مليون عملية من خلال 14678 جهازا.

واستأثر شهر يونيو الفائت بنصيب الأسد من هذه العمليات، حيث شهدت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 24% لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 16.20 مليار ريال مقارنة بـ13.07 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فقد تمت هذه المبيعات من خلال 32 مليون عملية، وعبر حوالي 122 ألف جهاز. وبين التقرير أن عدد بطاقات الصرف الآلي الصادرة عن البنوك حتى شهر يونيو الفائت بلغت نحو 19,6 مليون بطاقة صراف بنسبة زيادة قدرها 30% مقارنة بالربع الثاني في عام 2013 الذي شهد نحو 15.019 مليون بطاقة.

وشهدت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنحو 12% لتصل إلى نحو 64.42 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2013.

وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال نحو 14.7 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 132.5 مليون عملية.

وتعكس إحصاءات عمليات السحب والدفع عبر الصرف الآلي ونقاط البيع حالة تداول النقد والأوراق المالية ولا تشكل حجم الإنفاق الفعلي إنما تقيس عمليات سحب ودفع وإيداع مكررة من تبادل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيره.