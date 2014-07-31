"ساما" تستأنف نظام "سريع" ابتداء من اليوم

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معاودة عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»، ابتداء من التاسعة صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الرابعة عصرا، استعدادا لاستئناف الدوام الرسمي في البنوك بعد انتهاء إجازة العيد.

ونوهت ساما إلى أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام "سريع"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

يأتي هذا بعد انتهاء عمل "سريع" بنهاية عمل البنوك يوم الخميس الموافق 27 رمضان بحسب تقويم أم القرى، وقد اتخذت "ساما" هذه الأوقات، استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك في شأن تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها ويشكل نظام "سريع" البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة.

وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية (ACH) وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا، والشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي، وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع (EFTPOS)، كما أنها تشمل أيضا نظام تسوية الأوراق المالية "تداول".

وفي سياق متصل تستأنف البنوك التجارية عملها يوم الأحد المقبل بعد انتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك المحددة من قبل مؤسسة النقد بنهاية يوم السبت الموافق السادس من شوال حسب تقويم أم القرى.