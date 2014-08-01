1.4 مليار دولار أرباح البنك الفرنسي سوسيتيه بـ6 أشهر

أعلن بنك سوسيتيه جنرال، اليوم الجمعة، تحقيق أرباح صافية 1.03 مليار يورو (1.38 مليار دولار) في الربع الثاني، بزيادة 7.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، وذلك بدعم من انخفاض المصروفات وتكلفة المخاطر.

وقال ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا، إن الإيرادات تراجعت إلى5.893 مليار يورو من 6.120 مليار قبل عام، لكن مصروفات التشغيل انخفضت 1.3 بالمئة، وتراجعت أيضا مخصصات القروض المتعثرة.

وقال سوسيتيه جنرال إنه زاد أيضا مخصصاته المتعلقة بالدعاوى القضائية بواقع 200 مليون يورو إلى 900 مليون يورو بنهاية يونيو 2014. ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل بشأن هذه المخصصات. لكن البنك قال في تقريره السنوي هذا العام، إنه يجري محادثات مع المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية، فيما يتعلق بتحويلات دولارية، قام بها نيابة عن كيانات يقع مقرها في دول تخضع لعقوبات أميركية.

وقال التقرير السنوي أيضا، إن اسم البنك ورد في دعاوى قضائية أميركية تتعلق بالتلاعب بأسعار الصرف. ومثل بنوك أوروبية أخرى يقوم سوسيتيه جنرال ببيع أصول لتعزيز ميزانيته العمومية، وتحسين الربحية في ظل تباطؤ النمو في غرب أوروبا.

ويستهدف البنك عائدا على الأسهم قدره عشرة بالمئة بنهاية 2016. وشكلت روسيا سبعة بالمئة من إيرادات البنك في العام 2013. وقال سوسيتيه جنرال إن "قوة الدفع التجارية لا تزال جيدة" هناك مع نمو القروض القائمة 5.3 بالمئة.

ولا يزال البنك ملتزما تجاه استثماراته الروسية رغم التوترات السياسية بين موسكو والغرب بسبب أزمة أوكرانيا. ويهدف البنك للحفاظ على مستوى تعرضه لروسيا عند ثلاثة بالمئة من القروض القائمة.