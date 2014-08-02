النقد الدولي يقرض تشاد 122.4 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 122.40 مليون دولار مدته ثلاث سنوات لتشاد، لمساعدة البلد الواقع في وسط إفريقيا على معالجة مشكلة في ميزان المدفوعات مرتبطة بانخفاض الإيرادات النفطية.



وكان وزير مالية تشاد قال في أبريل إن بلاده تسعى للحصول على قرض قيمته حوالي 130 مليون دولار من صندوق النقد.



ويقدم القرض بموجب برنامج لصندوق النقد للإقراض الطويل الآجل للدول الفقيرة التي تعاني مشاكل في ميزان المدفوعات.



وتشاد واحدة من أفقر الدول في أفريقيا، وحققت نموا قويا على مدى السنوات العشر الماضية مع ظهورها كمنتج للنفط.



