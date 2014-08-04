HSBC: ضغوط الإصلاح غير مسبوقة مع تراجع الأرباح

حذر "إتش إس بي سي"، أكبر بنك أوروبي، يوم الاثنين، من أن القواعد المتزايدة تفرض ضغوطا غير مسبوقة على عامليه وتثنيهم عن المخاطرة.

ودعا دوغلاس فلين، رئيس مجلس إدارة البنك، في بيان شديد اللهجة، الهيئات التنظيمية العالمية إلى توضيح ما يتوقعونه من موظفي البنك بعد أن أدت غرامات قياسية في الفترة الأخيرة إلى إثارة الخوف من تبعات أي قرار.

وقال فلين "يوجد خطر ملحوظ ومتزايد من تسلل قدر غير متناسب من العزوف عن المخاطرة إلى صناعة القرار في أعمالنا مع سعي الأفراد لحماية أنفسهم والشركة من تحمل اللوم في المستقبل، نظرا لعدم التيقن بشأن ما قد يكون محلا للانتقاد بعد فوات الأوان، وفي ظل افتراض عدم التسامح مع الخطأ".

وأشار "إتش إس بي سي" إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع إعلانه تراجع الأرباح قبل الضرائب 12 بالمئة في الأشهر الستة لنهاية يونيو إلى 12.3 مليار دولار، بينما كان متوسط توقعات 15 محللا استطلعت الشركة آراءهم 12.5 مليار دولار.

ويرجع الانخفاض إلى الأداء الضعيف في الأشهر الثلاثة الأولى، حيث هبطت الأرباح 20% مقارنة بها قبل عام عندما تعززت إيرادات البنك من بيع أصول إلى جانب تأثير فاقد الإيرادات الناجم عن غلق أنشطة أو بيعها.

و"إتش إس بي سي" في المرحلة الثانية من خطة إصلاح بدأت عام 2011، لتبسيط أعمال البنك وزيادة الكفاءة وتحقيق عوائد وتوزيعات أفضل للمساهمين.

واستغنى البنك عن أكثر من 40 ألف وظيفة، وأغلق 60 نشاطا، وقال إنه حقق من ذلك وفورات سنوية تتجاوز الـ5 مليارات دولار.

لكن بيع الأصول أضر بالإيرادات، وتعويض ذلك هو من أكبر التحديات التي تواجه "إتش إس بي سي".