أرباح "كريدي أغريكول" تهوي إلى 17 مليون يورو

قال كريدي أغريكول إنه تكبد 708 ملايين يورو (950 مليون دولار) بسبب حصته في بنكو اسبيريتو سانتو، الذي يمر بمصاعب الأمر الذي كاد يمحو صافي ربح الربع الثاني من العام لثالث أكبر بنك فرنسي مدرج.

وكريدي أغريكول مساهم رئيسي منذ أوائل التسعينيات في اسبيريتو سانتو البرتغالي الذي أعلن الأسبوع الماضي عن خسارة قدرها 3.6 مليار يورو في النصف الأول من العام وكشف عن مخصصات أعلى من المتوقع لتغطية الانكشاف على شركات مملوكة للأسرة المؤسسة للبنك.

وقال جون بول شيفليه الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات للصحافيين "يتوجب على المجموعة اليوم التعامل مع المشاكل المتعلقة بأسرة اسبيريتو سانتو والتي وقعت خارج دائرة الحوكمة المؤسسية للبنك ولم نكن على دراية بها."

ويملك كريدي أغريكول 14.6 بالمئة في البنك البرتغالي.

وقال البنك يوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني تراجع 97.5 بالمئة إلى 17 مليون يورو.

وانخفضت الإيرادات الفصلية 6.1 بالمئة إلى 3.934 مليار يورو، بينما كان متوسط تقديرات المحللين 3.91 مليار يورو بحسب بيانات جمعتها تومسون رويترز.

وتباينت نتائج وحدات التجزئة المصرفية للبنك في حين قفزت أرباح بنك الاستثمار 8.8 بالمئة بفضل أنشطة السندات والمشاركة في صفقات كبيرة للدمج والاستحواذ.