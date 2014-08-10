تحالف 5 بنوك مصرية للفوز بقرض هيئة البترول

تم تشكيل تحالف مصرفي في مصر يضم 5 بنوك هي، الأهلي المصري، ومصر والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والعربي الإفريقي الدولي، لاقتناص قرض هيئة البترول الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه.

وقالت مصادر لصحيفة "المال" المصرية إن التحالف سيتقدم غداً، بعرض ترتيب وتغطية السيولة المطلوبة للقرض بأجل زمني يصل إلى 4 سنوات. يوجه القرض لصالح شركتي مصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول، المملوكتين للهيئة في إطار مساندة القطاع، وتوفير الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية.

كان بنك القاهرة قد وقع في مارس الماضي تمويلًا لصالح الشركتين بقيمة 2 مليار جنيه و150 مليون دولار، كما سبق له أيضاً أن تولى في أواخر عام 2011 ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة 925 مليون جنيه لصالح "مصر للبترول" و"التعاونية للبترول" بواقع 450 مليون جنيه للأولى، و475 مليونا للثانية بأجل 3 سنوات، ونجح في إتمام صفقة تدبير التمويل خلال شهر واحد.

ووجهت هيئة البترول دعوة ترتيب القرض لأكثر من 10 بنوك محلية، من ضمنها الأهلي، ومصر، والقاهرة، والشركة المصرفية والعربي الإفريقي الدولي، وطلبت تقديم العروض بحد أقصى غداً الاثنين.