نمو أرباح 5 بنوك عُمانية في النصف الأول

حققت 5 بنوك في سلطنة عُمان تطوراً في أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك من أصل 8 من البنوك المدرجة في القطاع المالي في سوق مسقط للأوراق المالية.

وأوضح تقرير حول نتائج النصف الأول لعام 2014 لأسهم قطاع البنوك المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، أن البنوك الخمسة التي حققت تطوراً في أرباحها هي "بنك مسقط"، و"بنك صحار"، و"البنك الوطني العُماني"، و"بنك نزوى"، و"البنك الأهلي العُماني، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.

في المقابل، انخفضت أرباح ثلاثة بنوك من القطاع المالي، وهي بنك "إتش إس بي سي عُمان"، و"بنك ظفار"، و"بنك العز الإسلامي".

ونمت أرباح "بنك مسقط" بنسبة 37%، لتصل إلى 86.4 مليون ريال، فيما نمت أرباح "بنك صحار" بنسبة 35%، لتتجاوز 16 مليون ريال، في وقت بلغت أرباح "البنك الوطني العُماني" 23 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 22%.

وقلّص "بنك نزوى" خسائره خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى3.9 مليون ريال، فيما نمت أرباح "البنك الأهلي العُماني" بنسبة 5%، لتتجاوز 13 مليون ريال.

وانخفضت أرباح بنك "إتش إس بي سي عُمان" بنسبة 39%، لتصل إلى 5.7 مليون ريال، مقارنة مع 9.28 مليون ريال حققها البنك خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما تراجعت أرباح "بنك ظفار" بنسبة 50%، لتصل إلى 20.5 مليون ريال عُماني.

ونمت خسائر "بنك العز الإسلامي" بنسبة 58%، لتصل إلى 2.6 مليون ريال عماني.