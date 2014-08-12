طيران الإمارات تقترض 425 مليون دولار لشراء طائرتين

أتم كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، بنجاح صفقة تمويل إسلامي مشترك بقيمة 425 مليون دولار لصالح شركة "طيران الإمارات" لتمويل شراء طائرتي إيرباص من طراز "إيه 380".

وقد لعبت المصارف الثلاثة في هذه الصفقة دور الوكيل الرئيسي المشارك لعمليات التوثيق، والمنسق الرئيسي الأولي.

وبالاستفادة من هذا التسهيل التمويلي، تم بالفعل تسليم أولى طائرتي إيرباص من الطراز المذكور في مدينة هامبورغ الألمانية، وهي الطائرة رقم 50 من نوع "إيه 380" التي تنضم إلى أسطول طيران الإمارات المكون من 225 طائرة واسعة البدن، تمثل أكبر أسطول في العالم من طائرات "إيه 380" وطائرات بوينج 777.

وتملك طيران الإمارات أكبر شبكة في العالم من وجهات طائرات "إيه 380"، مقارنة بأي شركة طيران تجاري أخرى في العالم، حيث تطير إلى 29 وجهة حول العالم. وتعتبر رحلة دبي-لوس أنجلوس أطول رحلات طيران الإمارات على متن هذا الطراز.

وقال عارف عثماني، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تعكس هذه الصفقة المهمة التي شارك فيها مصرف أبوظبي الإسلامي، حرصنا على التعاون مع المصارف الأخرى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، ويعزز مكانتنا القوية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات. ونحن فخورون جداً بأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز البارز في مسيرة نمو طيران الإمارات".

من جانبه، قال ألين رينو، مدير عام حسابات الشركات والأعمال التجارية والاستثمار في بنك دبي التجاري: "تعد طيران الإمارات أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون بأن نكون وكيلاً رئيسياً مشاركاً لعمليات التوثيق لهذه الصفقة التمويلية ومنسقاً رئيسياً أولياً. وتعد طيران الإمارات من أهم عملاء بنك دبي التجاري، ويسعدنا المساهمة في نموها ونجاحها".

وقال نافيد علي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي: "يمثل نجاح هذه الصفقة دليلاً على قدرة بنك دبي الإسلامي على الاستفادة من العلاقات المهمة التي تجمعه بالمصارف الأخرى في القطاع لتلبية الاحتياجات التمويلية لبعض أهم وأبرز الشركات في العالم.

وتعزز مشاركتنا في صفقة التمويل سجلنا الحافل بالنجاح في مجال ترتيب صفقات التمويل الكبيرة، كما تعد دليلاً على خبرتنا الفنية الواسعة وقدراتنا المتميزة في مجال تمويل الشركات. كما نفخر بمواصلة التعاون مع طيران الإمارات ودعم جهودها الرامية لربط دبي بمختلف أنحاء العالم من خلال رحلاتها".

