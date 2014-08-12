1.7 مليار جنيه أرباح بنك القاهرة

حقق بنك القاهرة التابع لإحدى شركات بنك مصر طفرة في الأرباح بلغت 1.7 مليار جنيه بزيادة 23% خلال عام 2013 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال عام 2013.

وقال منير الزاهد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، خلال مؤتمر صحفي، إن البنك حقق طفرة في الأرباح من خلال نشاط حقيقي للبنك من العمليات المصرفية وليس من أرباح رأسمالية والتي لم تمثل سوى 1.6 مليون جنيه بحسب صحيفة "الوفد" المصرية.

وألمح إلى أن البنك يعمل وفقا لفريق عمل، وأهداف محددة مما مكن البنك من الوصول إلى هذه النتائج مشيرا إلى أن الأرباح الصافية بعد الضرائب بلغت مليار و42 مليون جنيه وحقق البنك أعلى عائد على حقوق الملكية بلغ 32% واترفع صافي الدخل من العائد بنحو 600 مليون جنيه ليصل إلى 2.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حجم الأصول ارتفع من 56 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه ومعدل العائد على الأصول بلغ 1.7 % نتيجة لتركز استراتيجية البنك على استخدام أفضل سياسة تشغيلية لتحقيق عائد على الأصول.

وارتفع حجم القروض بنحو 3 مليار جنيه ليصل إلى 25 مليار جنيه، وارتفعت الودائع بنحو 9 مليارات جنيه لتصل إلى 58 مليار جنيه.