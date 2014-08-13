يوسف: تبادل المعلومات الائتمانية خليجياً قريباً

كشف المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أن تبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون سيتم تطبيقه قريباً بعد نجاح 3 دول في تنفيذ هذه الآلية مبدئياً على قطاع الشركات.

وأكد أن البنوك الخليجية ستتجه قريباً فيما بينها إلى تطبيق تبادل المعلومات عن العملاء وذلك ضمن اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بنجاح السعودية والبحرين والكويت في تنفيذ تبادل المعلومات الائتمانية للشركات على أن تلحق بها الدول المتبقية بعد الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بعملاء البنوك، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال يوسف إن أهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج تكمن في الوقوف على الوضع الائتماني للشركات المقترضة في دولتها الأم وذلك قبل الحصول على قرض جديد في دولة خليجية أخرى.

وأشار إلى أن ذلك سيفيد القطاعات المصرفية الخليجية وكذلك الشركات حيث إن رجال الأعمال الخليجيين يتعاملون مع العديد من المصارف الخليجية ولا تقتصر أعمال شركاتهم على دولتهم الأصلية فقط بعد توسع الأعمال وانفتاح الاقتصاد.