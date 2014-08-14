163 % معدل تغطية القروض بالبنوك السعودية "المدرجة"

قال تقرير مالي إن حجم إجمالي القروض في البنوك المدرجة بالسوق المالية السعودية بنهاية يونيو الماضي حوالي 1.037 مليار ريال.

وبحسب تقرير صحيفة الرياض، احتل مصرف الراجحي على أعلى حصة سوقية منها عند 19.9%، في حين أن بنك البلاد نال الحصة السوقية الأقل عند 2.7%.

كما بلغ حجم التمويل غير العامل (المشكوك فيه) حوالي 12.92 مليار ريال وهو ما يعادل 1.25% من إجمال القروض، وقد جاء بنك الجزيرة بأعلى نسبة للقروض غير العاملة عند 1.98% من إجمالي القروض بالبنك بينما احتل مصرف الإنماء أفضل نسبة عند 0.62% من إجمالي القروض.

من ناحية أخرى، بلغ حجم مخصصات الائتمان حوالي 21.49 مليار ريال بنسبة تغطية تبلغ 163% للقروض غير العاملة.

وقد حقق البنك العربي الوطني أعلى نسبة تغطية للقروض غير العاملة عند 208% بينما جاء بنك الجزيرة كأقل نسبة تغطية عند 104%، وبعد أخذ المخصصات في الاعتبار نجد أن صافي حجم القروض يبلغ حوالي 1.016 مليار ريال.

