تراجع أرباح بنك سيتي الإسلامي 43% بالنصف الأول

بلغت أرباح بنك سيتي الإسلامي الاستثماري في البحرين 587 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، متراجعاً 43% عن الفترة نفسها العام الماضي.

وبحسب صحيفة الوسط البحرينية، فقد حقق سيتي الإسلامي أرباحاً تبلغ 6 آلاف دولار في الربع الأول من يناير حتى مارس، وأرباحاً تبلغ 581 ألف دولار في الربع الثاني من أبريل حتى يونيو 2014.

وبلغت موجودات البنك نحو 13.88 مليون دولار بنهاية يونيو 2014، منها 238 ألف دولار أرصدة لدى البنوك، و13.6 مليون دولار ذمم مدينة للمرابحة، و30 ألف دولار موجودات أخرى.

بينما بلغت مطلوبات البنك من ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 245 ألف دولار. أما حقوق المساهمين فبلغت 13.63 مليون دولار، منها 10 ملايين دولا رأس المال و3 ملايين دينار احتياطي قانوني، و587 ألف دولار أرباح مستبقاة.

وعن أنشطة العمليات في النصف الأول من 2014، فبلغت الإيرادات الاستثمارية 970 ألف دولار، والإيرادات من عقود المرابحة 27 ألف دولار، والأرباح من حسابات الاستثمار المقيد 60 ألف دولار، بينما بلغت المدفوعات للموظفين والموردين 438 ألف دولار، ورسوم الإدارة 33 ألف دولار.

يشار إلى أن البنك مسجل في البحرين منذ العام 1996، ويرأس مجلس إدارته عتيق الرحمن وهو بريطاني الجنسية، والرئيس التنفيذي صمد صيروحي وهو أيضاً بريطاني الجنسية.

وتعتبر البحرين مركزا إقليميا للمصارف الإسلامية والتقليدية، لما توفره من بيئة تنظيمية وتشريعية متقدمة على مختلف دول المنطقة.

وتبلغ إصدارات الصكوك الإسلامية الحكومية في مملكة البحرين نحو 3 مليارات دولار، وهي تشكل مصدر دخل للبنوك التي تسعى إلى اقتناص الفرص وتعزيز عوائدها المالية.