16 مليار ريال ديون متعثرة لدى المصارف السعودية

تراجعت القروض المتعثرة لدى المصارف السعودية بنسبة 4%، إلى نحو 16 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ16.8 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت تغطية المخصصات المتراكمة لدى المصارف لقروضها المتعثرة إلى 165%، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 157%، بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وزادت المخصصات المتراكمة لدى المصارف بنسبة 1%، إلى 26.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 26.3 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدر بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، المصارف السعودية من حيث نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنسبة 208 في المائة، بينما أقلها بنك الجزيرة بنسبة 136%. واستحوذ "الراجحي" و"الأهلي التجاري" على 38%، من المخصصات التراكمية لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الثاني 2014، كما استحوذا على نفس الحصة من القروض المتعثرة في القطاع بنهاية نفس الفترة.

وجنبت المصارف خلال الربع الثاني من العام الجاري 1.33 مليار ريال، مقابل 1.26 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 5%.

واستحوذ مصرف الراجحي على أكبر قيمة مخصصات تراكمية بـ 5.15 مليار ريال، تعادل 19%، من إجمالي مخصصات المصارف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تلاه البنك الأهلي التجاري بنفس النسبة تقريبا، بمخصصات تراكمية قدرها 5.14 مليار ريال.

كما تصدر المصرفان بقية القطاع في القروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، حيث بلغت 3.2 مليار ريال لدى "الراجحي"، و2.9 مليار ريال عند "الأهلي التجاري".