انقسام في بنك إنجلترا حول معدل الفائدة

كشف محضر الاجتماع لبنك إنجلترا عن رغبة اثنين من صانعي السياسة في رفع معدل الفائدة في الشهر الجاري.

وكشف محضر اجتماع بنك إنجلترا الذي عقد في السادس والسابع من أغسطس، تصويت كل من "مارتن ويل" و"ايان ماك كافيرتي" على رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس من مستواه القياسي المنخفض 0.5%، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وارتفع الجنيه الإسترليني أمس متعافياً من أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار بعد وقائع اجتماع بنك إنجلترا المركزي.

وتقدم الإسترليني 3 .0% إلى 6680 .1 دولار رغم تعزز الدولار على نطاق واسع.