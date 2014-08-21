بنك أوف أميركا يدفع أضخم غرامة بـ16.65 مليار دولار

توصل بنك أوف أميركا إلى اتفاق مع السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة، يدفع بموجبه غرامة قدرها 16.65 مليار دولار لتسوية اتهامات بأنه ضلل المستثمرين في عمليات شراء أوراق مالية مضمونة برهون عقارية عالية المخاطر.

وتتضمن التسوية التي أعلنتها وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، أن يسدد ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة 9.65 مليار دولار نقدا، ويقدم مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار للعملاء المتضررين من أصحاب المنازل.

ومن المتوقع أن تتم تسوية الجزء الأكبر من التزامات بنك أوف أميركا - ومقره شارلوت في نورث كارولينا - المتبقية والمتعلقة باستحواذه على كانتري وايد فايننشال كورب التي كانت أكبر مقرض عقاري في البلاد وبنك ميريل لينش.

ووصف وزير العدل الأميركي، إيريك هولدر، الاتفاق بأنه أكبر تسوية من نوعها على الإطلاق.

وقال بنك أوف أميركا إنه من المتوقع أن تؤدي التسوية إلى خفض أرباحه للربع الثالث من العام بنحو 5.3 مليار دولار قبل خصم الضرائب أو بحوالي 43 سنتا للسهم بعد خصم الضرائب.

وارتفع سهم بنك أوف أميركا 11 سنتا إلى 15.63 دولار في التعاملات المبكرة في وول ستريت.

وأقر البنك بأنه باع أوراقا مالية بمليارات الدولارات مضمونة برهون عقارية عالية المخاطر، وأخفى حقائق هامة تتعلق بجودة القروض الأساسية.