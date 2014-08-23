المركزي الأوروبي يتعهد بسياسات ميسرة أمام البنوك

عبر ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن ثقته في أن إجراءات التحفيز التي أعلنت في يونيو ستعزز الطلب في اقتصاد منطقة اليورو المتعثر لكنه أكد أن البنك المركزي يقف مستعدا لعمل المزيد.

وقال دراجي خلال المؤتمر السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول إن بيانات النمو الأخيرة تؤكد أن تعافي المنطقة لا يزال ضعيفا ووعد بإبقاء السياسة النقدية ميسرة لفترة ممتدة.

وخفض البنك أسعار الفائدة لمستويات قياسية في يونيو واتخذ سلسلة من الاجراءات لضخ السيولة في اقتصاد منطقة اليورو الضعيف حيث يقف التضخم فيما وصفها دراجي بأنها "منطقة الخطر" عند أقل من واحد بالمئة منذ عشرة أشهر.

وقال دراجي وفقا لنص كلمته "إنني واثق من أن حزمة الإجراءات التي أعلناها في يونيو ستحقق الدعم المقصود للطلب .. ونحن نقف على أهبة الاستعداد لإدخال مزيد من التعديلات على سياستنا."

وأضاف "سيستعين مجلس المحافظين بأدوات غير تقليدية أيضا لضمان تحقق توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى البعيد".