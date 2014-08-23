عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

المركزي الأوروبي يتعهد بسياسات ميسرة أمام البنوك

المصدر: جاكسون هول- رويترز
رابط مختصر

عبر ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن ثقته في أن إجراءات التحفيز التي أعلنت في يونيو ستعزز الطلب في اقتصاد منطقة اليورو المتعثر لكنه أكد أن البنك المركزي يقف مستعدا لعمل المزيد.

وقال دراجي خلال المؤتمر السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول إن بيانات النمو الأخيرة تؤكد أن تعافي المنطقة لا يزال ضعيفا ووعد بإبقاء السياسة النقدية ميسرة لفترة ممتدة.

وخفض البنك أسعار الفائدة لمستويات قياسية في يونيو واتخذ سلسلة من الاجراءات لضخ السيولة في اقتصاد منطقة اليورو الضعيف حيث يقف التضخم فيما وصفها دراجي بأنها "منطقة الخطر" عند أقل من واحد بالمئة منذ عشرة أشهر.

وقال دراجي وفقا لنص كلمته "إنني واثق من أن حزمة الإجراءات التي أعلناها في يونيو ستحقق الدعم المقصود للطلب .. ونحن نقف على أهبة الاستعداد لإدخال مزيد من التعديلات على سياستنا."

وأضاف "سيستعين مجلس المحافظين بأدوات غير تقليدية أيضا لضمان تحقق توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى البعيد".

كلمات دالّة

#دراجي, #البنوك المركزية, #بنوك أوروبا, #رئيس المركزي الأوروبي, #سياسات التيسير النقدي, #السياسة النقدية لدول أوروبا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر