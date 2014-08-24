المركزي الياباني يستهدف مواصلة التيسير النقدي

قال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، إن البنك ربما يواصل سياسة التيسير النقدي الجريئة "لبعض الوقت" للقضاء على الانكماش تماماً.

وقال كورودا في مؤتمر للبنوك المركزية العالمية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية، إن جهود المركزي الياباني في مواجهة الانكماش من خلال تحفيز الاقتصاد بمشتريات أصول على نطاق واسع أثبتت فعالية.

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن الجمهور ليس مقتنعا بعد بأن المركزي الياباني سيتمكن من الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند اثنين في المئة.

وتابع كورودا "تعهدنا بمواصلة سياسة التيسير حتى يصل معدل التضخم إلى اثنين في المئة ويستمر بشكل مستدام.

"وهذا يعني أن توقعات التضخم عند اثنين في المئة ربما يتطلب تحقيق ذلك مزيدا من الوقت".

وفي أبريل الماضي، أطلق المركزي الياباني تحفيزا نقديا مكثفا حينما تعهد بمضاعفة قاعدته المالية ببرنامج تيسير كمي لشراء أصول. ويريد كورودا تسريع التضخم الاستهلاكي إلى اثنين في المئة في نحو عامين. وتعاني اليابان من انكماش اقتصادي منذ 15 عاماً.