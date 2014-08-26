البنوك الإماراتية جاهزة لتمويل المشاريع الصغيرة

ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن البنوك الوطنية تبدي استعداداً قوياً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق معدلات نمو جيدة في حال تخلي البنوك الأجنبية عن المهمة.

ووفقا لـ جريدة "الخليج" ـ أن تخلي بنك "ستاندرد تشارترد" عن تمويل ما بين 1400 عميل و8000 عميل في الدولة، فرصة سانحة للبنوك الوطنية التي تتمتع بكفاءة مالية عالية.

وقال ديفيد هانت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للتمويل التابعة لشركة "شعاع كابيتال": "نعتقد أن البنوك الوطنية ستكون دائماً جاهزة لسد الفجوة التي نتجت عن تخلي البنوك الأجنبية عن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن هذه البنوك تتمتع بإمكانات مالية جيدة ولا تعيق نشاطها أية قيود".

ونوه التقرير بجاهزية بعض البنوك خاصة تلك التي سبق وأن قدمت تمويلا لهذه الشركات مثل بنك أبوظبي التجاري الذي اشترى في إبريل الماضي صندوق مبادلة "جي إيي كابيتال" بقيمة 122 مليون دولار. كما أن بنوكاً وطنية أخرى أعلنت عن استعدادها لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد التقرير على الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم هذه الشريحة من الشركات بناء على إدراكها الراسخ لأهمية دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير الى ما قاله سلطان المنصوري وزير الاقتصاد حول سعي الحكومة لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي إلى 70% بحلول عام 2020.



