بنوك خاصة تتخلى عن سريتها للمرة الأولى في تاريخها

للمرة الأولى في تاريخها، بدأت نخبة من البنوك الخاصة السويسرية التخلي عن سريتها حيث ستقوم بالإفصاح عن نتائجها المالية.

يأتي هذا المنحى بعد تحويل نموذج أعمال هذه البنوك بشكل جذري وفي ظل لوائح وحملات دولية أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب.

وسيفتح بنك Pictet الطريق أمام بعض البنوك الخاصة مع إطلاق غير مسبوق لنتائجه نصف السنوية، يليه منافسه Lombard Odie.

ومع تحول هذه البنوك إلى شركات، ستقتصر مخاطر شركاء البنوك على حجم استثمارهم في البنك، على عكس القوانين السابقة التي كانت تعرض الأموال والأصول الشخصية لدى الشركاء للخطر في حال تعثر البنك.