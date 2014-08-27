تغريم آر.بي.اس بسبب مخالفات في بيع رهون عقارية

غرمت هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس) ووحدته نات وست 14.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 24 مليون دولار، بسبب بيع رهون عقارية دون إجراء اختبارات مناسبة للتأكد من قدرة العملاء على تحمل أعبائها.

وقالت الهيئة اليوم الأربعاء، إن آر.بي.اس ونات وست لم يقدما المشورة الملائمة للعملاء في الفترة من يونيو 2011 إلى مارس 2013.

وأوضحت أن اختبارات الرهون العقارية التي أجريت لم تأخذ في الحسبان المدى الكامل لميزانية العميل وأن البنك لم يقدم المشورة الملائمة للعملاء الراغبين في تقليص الديون ولم يوصهم بشروط الرهن العقاري الأنسب لهم.

ومن أصل 164 رهنا عقاريا فحصتها الهيئة لم تكن المعايير المطلوبة مستوفاة إلا في اثنين فقط.

والغرامة انتكاسة جديدة للرئيس التنفيذي روس ماك إيوان الذي تواجه جهوده لإقالة آر.بي.اس من عثرته عراقيل بسبب التحقيقات الجارية في مخالفات سابقة للبنك المملوك بنسبة 81 بالمئة للحكومة البريطانية والذي تكبد خسارة بلغت 8.2 مليار استرليني العام الماضي.