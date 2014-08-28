بنوك أميركية تخصص 6 ملايين دولار لحماية المعلومات

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بدراسة تقارير إعلامية أفادت بتعرض كبار البنوك الأميركية لحملة منظمة من القرصنة الإلكترونية مؤخرا.

وعلى الرغم من أن المكتب لم يسمِّ هذه البنوك، فإن مصادر كشفت أن JPMorgan وهو أكبر البنوك الأميركية، كان أحد ضحايا هذه الهجمات، وقد بدأ فعلا تحقيقاته بتعيين شركة خاصة لأمن المعلومات، إضافة إلى أربعة بنوك أميركية كُبرى تمت قرصنتها أيضا.

من جهة أخرى، أوردت وكالة بلومبيرغ أمس، أن مجموعة من الـhackers الروسيين، قد نجحوا في قرصنة نظام JPMorgan وسرقة معلومات قيمة جدا من أرقام الحسابات الجارية وحسابات الادخار وبطاقات الائتمان.

يذكر أن نظم حماية المعلومات المصرفية تكلّف بنكا مثل JPMorganأو Bank of America بين 4 ملايين إلى 6 ملايين دولار شهريا.