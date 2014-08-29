أرباح البنوك الأميركية ترتفع لـ40.2 مليار دولار

أظهرت بيانات من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع صدرت، الخميس، أن أرباح البنوك الأميركية ارتفعت إلى 40.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2014، مع تخصيص المؤسسات المالية قدرا أقل من الأموال للخسائر المحتملة للقروض وخفضها النفقات مثل رواتب الموظفين.

وأشارت البيانات إلى أن أرباح البنوك في الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو زادت ملياري دولار أو 5.3% من 38.2 مليار دولار في الفترة نفسها من 2013.

وقالت المؤسسة إن إيرادات البنوك انخفضت إجمالا بمقدار 1.5 مليار دولار أو 0.9%، إلى 169 مليار دولار في الربع الثاني مع تراجع دخل المبيعات والتوريق وخدمة القروض العقارية السكنية.

لكن البنوك كان بمقدورها زيادة أرباحها عن مستوياتها قبل عام عن طريق خفض حجم الأموال التي تحتفظ بها لتغطية خسائر القروض بمقدار 1.9 مليار دولار أو 22.4%، إلى 6.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام.

وقالت المؤسسة إن ذلك كان أصغر قدر من الأموال تخصصه البنوك منذ الربع الثاني من 2006. واستخدمت البنوك هذه الاستراتيجية لتعزيز الأرباح في الفصول السابقة مع استمرار ضعف دخل القروض العقارية وأنشطة التداول.

وأضافت أن البنوك الأميركية خفضت نفقات رواتب وعلاوات الموظفين مع تقليص القطاع المصرفي عدد العاملين بأكثر من 37 ألف شخص مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

وسجلت القروض في الربع الثاني من 2014 أقوى نمو منذ نهاية 2007. ويرجع هذا التحسن في معظمه إلى نمو الإقراض التجاري والصناعي.