ودائع قياسية في المصارف السعودية بـ1.5 تريليون

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو، متخطياً مستوى 1,5 تريليون ريال للمرة الأولى، حيث أدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى دفع معدل النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية إلى أعلى مستوى له في ست سنوات، بحسب ما جاء في تقرير "جدوى للاسثمار".

ورصد التقرير البيانات الاقتصادية خلال يوليو في السعودية حيث صنفها بالقوية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر 2012، وكذلك بقي الإنفاق الاستهلاكي مرتفعاً. تراجع إنتاج الإسمنت ومبيعاته نتيجة لتغيرات موسمية، وكذلك نتيجة للتغيرات في سوق العمل.

في وقت تباطأت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص قليلاً في يوليو، بسبب عوامل موسمية خلال شهور الصيف على ما يبدو أكثر منه نتيجة لتغيير في مستوى الرغبة في المخاطرة لدى البنوك. أيضاً كانت هناك تغيرات كبيرة في تركيبة آجال استحقاق القروض القائمة.

أما مستوى التضخم السنوي فقد تراجع بشكل طفيف في يوليو ليواصل مساره المستقر الذي اتخذه خلال الشهور الثلاثة الماضية، لكن هذا المسار المستقر ينطوي على بعض التغيرات الكبيرة. وعلى صعيد التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية في يونيو نتيجة لزيادة حجم إنتاج البتروكيماويات والبلاستيك، في حين تراجعت الواردات للشهر الثاني على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن أسعار خام برنت انخفضت في أغسطس بنسبة 3,6 بالمئة إلى 101 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس إلى 97,9 دولار للبرميل. أيضاً أثر الارتفاع في السعر المرجح للدولار على أساس الوزن التجاري سلباً على الطلب على النفط، فيما تجاوز إنتاج المملكة من الخام مستوى 10 ملايين برميل يومياً خلال يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر العام الماضي، نتيجة لزيادة الطلب الموسمي المحلي.

من جانب آخر، ذكر التقرير حول أسعار الصرف أن البيانات الاقتصادية غير المشجعة من ألمانيا وفرنسا أدت إلى هبوط اليورو مقابل الدولار في أغسطس. أما سوق الأسهم فقد ارتفع مؤشر "تاسي" بنسبة 8,8 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، حيث واصلت التوقعات بفتح السوق السعودي أمام الأجانب تعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وقفز حجم التداولات اليومية بنسبة 45,6 بالمئة في أغسطس، مسجلاً أكبر ارتفاع له خلال أكثر من عامين، فيما ارتفع مكرر الربحية لمؤشر "تاسي" إلى 21,3 مرة في أغسطس، مبتعداً أكثر من متوسطه لعامين عند 16,5 مرة.

وفاق أداء قطاع البنوك بقية القطاعات بدرجة كبيرة في أغسطس، وتعزز أداء قطاع التشييد نتيجة للإعلان عن تنفيذ مشروع وطني كبير، في حين أثرت العوامل الموسمية سلباً على أداء قطاع الفنادق.