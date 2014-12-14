صندوق النقد يمنح تونس شطرا جديدا من قرض مساعدة

منح صندوق النقد الدولي الجمعة تونس شطراً جديداً قيمته 105 ملايين دولار من قرض يهدف إلى دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.



وبذلك يرتفع الى 1.5 مليار دولار قيمة ما حصلت عليه تونس منذ يونيو 2013، بحسب بيان للصندوق.



وكانت تونس مهد "الربيع العربي" حصلت على خط ائتمان تبلغ قيمته الاجمالية 1.7 مليار دولار على عامين.



وقال مسؤول في الصندوق في بيان إن "تونس أنجزت عملية انتقال ديموقراطي ناجحة مع اجتياز مناخ صعب على المستويين الداخلي والخارجي".



وأضاف "أن الاقتصاد التونسي نهض بشكل جيد رغم أن عدم التوازن في الميزانية والميزان الخارجي ونسبة البطالة العالية وهشاشة القطاع المصرفي المتنامية، تتطلب الانكباب على تنفيذ إصلاحات".



ودعا مسؤول الصندوق تونس إلى خفض الدعم في قطاع الطاقة والسيطرة على حجم الأجور في القطاع العام، مضيفا أن سياسة نقدية أكثر حزما من شانها أن تساعد في احتواء ضغط التضخم.



وتنظم في تونس في 21 ديسمبر الحالي الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد اسم أول رئيس للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.