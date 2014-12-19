بنك اليابان يستمر بضخ 674 مليار دولار للتحفيز المالي

أبقى بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، على برنامج التحفيز النقدي الضخم، وعرض رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد متشبثا بآمال بأن تسهم الجهود المشتركة مع رئيس الوزراء، شينزو آبي، والرامية لإنعاش الاقتصاد في تشجيع الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات.

وهذه المراجعة هي الأولى منذ الفوز الساحق الذي حققه آبي في انتخابات الرابع عشر من ديسمبر، والذي منحه تفويضا جديدا بمواصلة جهوده الرامية لانتشال اليابان من انكماش في الأسعار استمر 15 عاما.

وبعد أن قرر بنك اليابان قبل سبعة أسابيع توسيع برنامجه التحفيزي، أبقى البنك المركزي على تعهده بزيادة قاعدته النقدية - أو النقود والودائع بالبنك - بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (674 مليار دولار) عبر برنامجه الضخم لشراء الأصول.

وشدد محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، على أن اليابان في طريقها للوصول إلى معدل التضخم الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة في السنة التي تبدأ في أبريل 2015، متجاهلا تكهنات بأن يؤثر الانخفاض الكبير في تكاليف النفط سلبا على أسعار المستهلكين، ويجبر كورودا على تيسير سياسته مجددا في مطلع العام القادم.