دعوى ضد 5 مصرفيين تسببوا بأزمة مالية في قبرص

قدمت شكوى ضد خمسة من مسؤولي مصرف "بنك أوف سايبرس" تتعلق بمسؤوليتهم في الأزمة المالية التي أجبرت قبرص في مارس 2013 على تطبيق خطة إنقاذ تتضمن إجراءات قاسية.

وتستهدف هذه الشكوى الرئيسين السابقين للمصرف ثيودوروس اريستوديمو واندرياس ارتيميس، ورئيسين سابقين لمجلس الإدارة اندرياس اليادس ويانيس كيبري ومسؤول سابق يدعى يانيس بيهليفانيديس.

وقال المدعي العام القبرصي كوستاس كليريديس لوكالة الأنباء القبرصية الرسمية إن الجلسة الأولى من هذه القضية ستبدأ في 30 يناير. وأضاف كليريديس أن التحقيق "كشف أن جنحا جزائية ارتكبت".

ويمكن أن تؤدي هذه الشكوى إلى أول محاكمة لشخصيات يشتبه بمسؤوليتها عن الأزمة المالية في قبرص.

ويشتبه بأن المسؤولين الخمسة تلاعبوا بأسعار الأسهم وأدلوا بتصريحات خادعة تتعلق بودائع المصرف. وقد يحكم عليهم بالسجن عشر سنوات وبدفع غرامات كبيرة إذا أدينوا.

وكان استؤنف التداول الثلاثاء في بورصتي نيقوسيا وأثينا بأسهم مصرف قبرص (بنك أوف سايبروس) بعد أن كان علق التداول بها لمدة21 شهرا إثر الأزمة المالية الخانقة التي ضربت قبرص عام 2013.

وبعيد انهيار قطاعها المصرفي في مارس 2013 حصلت قبرص على خطة إنقاذ بقيمة10 مليارات يورو بإشراف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل إجراءات قاسية مثل مصادرة 50% من الودائع الأعلى من 100 ألف يورو في مصرف قبرص.

وجرت إعادة هيكلة شاملة للمصرف بعد هذه الأزمة وبات غالبية أعضاء مجلس إدارته من الأجانب وبينهم رئيسه السويسري جوزف اكرمان ونائباه الاميركي ويلبور روس والروسي فلاديمير سترالكوفسكي.

وللفصل الثالث عشر على التوالي لا يزال نمو الاقتصاد القبرصي سلبيا وسجل الفصل الثالث من العام 2014 تراجعا بنسبة 0.3%.