مصر ترفع الحد الأقصى للتمويل العقاري لـ500 ألف جنيه

أصدر البنك المركزي قراراً برفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري إلى 500 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

وكان المركزي قد حدد الحد الأقصى للتمويل عند إطلاق المبادرة في أبريل عند 300 ألف جنيه، ثم قام برفعه إلى 400 ألف جنيه، ثم اتخذ قراره الأخير برفع سقف تمويل الوحدة إلى 500 ألف جنيه.

كما حدد الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل عند 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف جنيه للأسرة.

وشملت مبادرة المركزي توفير 10 مليارات جنيه للبنوك لتقوم بتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنسبة فائدة 7 و8%، على التوالي ولمدد سداد تصل إلى 20 عاماً.