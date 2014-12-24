"سمة": بيانات متعثري القروض بالسعودية تحدث يومياً

أكد نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة المعلومات الائتمانية "سمة" في السعودية، أن الشركة تقوم بتحديث المعلومات الائتمانية لملايين العملاء بشكل يومي، ولا صحة لتأخر الشركة في تحديث معلومات المتعثرين.

وقال المبارك في تصريحات للصحافيين، إن تطور المعلومة الائتمانية للعميل ليصبح متعثراً يحتاج إلى 6 أشهر، أي 180 يوماً من التأخر في سداد القرض، ثم يصنف على أنه متعثر عن سداد القرض، مؤكداً أن هذه البيانات تسجل يومياً، لكن النظام يحتاج إلى 7 أيام عمل من أجل التحديث بشكل كامل.

وأفاد بأن الحد الأدنى لتسجيل تعثر العميل لا يقل عن 500 ريالاً، موضحاً أن بعض المتعثرين منذ سنوات طويلة يتركون التعامل مع البنك ولا يقومون بأي عمليات تسديد، وعند قيامهم بأي عملية مجدداً يجري تحديث هذه البيانات بشكل تلقائي.