تباطؤ إقراض بنوك السعودية والمعروض النقدي في نوفمبر

أظهرت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الأحد تباطؤ نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 12.2%، على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني من 15.7%، في الشهر السابق عندما سجل أسرع معدل له منذ مايو 2013.

وتباطأ نمو المعروض النقدي (ن3) إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 12.3%، مقارنة مع 14.7%، في أكتوبر عندما سجل أعلى معدل منذ يوليو/تموز 2013.

ونزل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 2.746 تريليون ريـال أو 732 مليار دولار، من 2.753 تريليون ريـال في أكتوبر، وارتفعت الأصول 2.6%، عنها قبل عام وهي أبطأ زيادة منذ مارس 2010.