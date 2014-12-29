ارتفاع الودائع في بنك مصر 27% خلال عام

ارتفعت أصول بنك مصر بنسبة 26% لتصل إلى 274 مليار جنيه نهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014، مقارنة بالعام المالي السابق 2013، وارتفعت الودائع بنسبة 27%، لتصل إلى 240 مليار جنيه بدلاً من 189 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنحو 12% لتصل إلى 55 مليار جنيه مقابل 46 مليار جنيه، من خلال الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة في 173 شركة بقيمة 10.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.7 مليار جنيه، بحسب صحيفة "الوفد" المصرية.

وقال البنك في بيان له إن محفظة التجزئة ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 7.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 3.1 مليون بطاقة في نهاية نوفمبر 2014.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة (بطاقة الحكومة) بحصة سوقية قدرها 44% وبلغت قيمــة مرتبات الحكومة المحولة8.8 مليار جـم في 6/2014 بعدد عملاء 1.1 مليون عميل مقابل 5.4 مليار جم في6/2013 بعدد عملاء 0.9 مليون عميل بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه على العام السابق بمعدل نمو 63%.

وقام البنك بافتتاح عدد من الفروع، ليصبح البنك صاحب أكبر شبكة فروع تصل إلى نحو 500 فرع بالإضافة إلي التواجد الخارجي في (الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وباريس، وفرانكفورت)، بجانب شبكة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم وبلغت شبكة الصراف الآلي نحو1270 آلة.