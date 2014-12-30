بنك الرياض يوزع 1.05 مليار ريال عن النصف الثاني

قال بنك الرياض إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 1.05 مليار ريال، ما يعادل 280 مليون دولار أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2014 بواقع 0.35 ريال للسهم.



وتقل تلك التوزيعات بشكل كبير عن 0.80 ريال للسهم وزعها البنك عن النصف الثاني من 2013.



وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة الذي سيحدد لاحقا.



كان البنك سجل نموا نسبته 7.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.