التجاري الكويتي يخفض حصته في بوبيان لتعزيز رأس المال

قالت الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي إلهام يسري محفوظ اليوم الثلاثاء إن البنك خفض حصته في بنك بوبيان إلى حوالي 12.7 بالمئة من 19.9 بالمئة في سبتمبر.

وأظهرت بيانات البورصة الكويتية أن معظم الخفض جاء أثناء تعاملات مكثفة اليوم. وقالت محفوظ "نبيع النسبة التي يمكننا بيعها. "لدينا الحق في ذلك وبازل 3 قادمة لذا من الأفضل للبنوك تحسين معدلات كفاية رأس المال."

وهبطت الحصة إلى 17.7 بالمئة أمس الاثنين، بحسب بيانات البورصة وقالت محفوظ في وقت متأخر اليوم إنها شهدت مزيداً من الانخفاض لتصل إلى 12.7 بالمئة. وتبلغ قيمة حصة في بوبيان قدرها7.5 بالمئة نحو 200 مليون دولار بأسعار السوق اليوم.

ويسعى البنك التجاري الكويتي - خامس أكبر مصرف في الكويت من حيث الأصول - إلى تعزيز رأسماله للتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال لبازل 3 والتي يتم تنفيذها على مراحل في أنحاء العالم. وفي نوفمبر ألغى البنك بيع سندات بقيمة 120 مليون دينار، ما يعادل 413 مليون دولار كانت ستعزز احتياطيات رأس المال مشيرا إلى مسائل "تشريعية وفنية".

وقالت محفوظ إن البنك باع أسهما في بنك بوبيان بالشكل الذي لا يؤثر على تلك الأسهم المرتبطة بنزاع قانوني مع شركة دار الاستثمار.

كانت دار الاستثمار الكويتية التي تعمل في مجال الاستثمار الإسلامي أقامت دعوى قضائية بشأن حصة في بوبيان باعتها إلى البنك التجاري في عام 2008 مع احتفاظها بحق إعادة الشراء.

وفي بيان إلى البورصة الشهر الماضي قالت دار الاستثمار إن محكمة الاستئناف الكويتية أعادت الدعوى إلى الدائرة التجارية في محكمة أول درجة من دون الخوض في تفاصيل.

وارتفع سهم بنك بوبيان 1.25 بالمئة إلى 0.405 دينار ولم تتضح هوية المشترين لأسهمه. وبحسب بيانات رويترز يملك بنك الكويت الوطني - أكبر مصرف في البلاد - حصة قدرها 58 بالمئة في بوبيان.

وقال بوبيان في بيان اليوم إن النشاط القوي لأسهمه ليس له صلة بأي أنباء أو تكهنات أو شائعات تتعلق بأصوله أو أنشطته.