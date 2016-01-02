احتياطيات الهند الأجنبية ترتفع لـ352 مليار دولار

قال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) إن احتياطياته الأجنبية ارتفعت إلى 352.05 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر من 351.11 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وأضاف البنك في نشرته الإحصائية الأسبوعية أن احتياطياته من العملات الأجنبية زادت إلى 329.19 مليار دولار من 328.27 مليار دولار، في حين استقرت قيمة احتياطياته من الذهب عند 17.54 مليار دولار.

وقال البنك إن احتياطياته من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي ارتفعت إلى 4.013 مليار دولار من 3.997 مليار.

وأضاف أن مركز شريحة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي زاد إلى 1.301 مليار دولار من 1.295 مليار.

وقال البنك إن الاحتياطيات المقومة بالدولار الأميركي أخذت في الاعتبار تأثير ارتفاع أو انخفاض عملات رئيسية تضمها سلة الاحتياطيات مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.