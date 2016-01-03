شطب 600 ألف وظيفة بمصارف العالم منذ عام 2008

ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية في تقرير لها أن عمليات تخفيض العمالة في كبرى البنوك العالمية ما زالت مستمرة منذ انطلاقها نتيجة تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، حيث يعتزم مصرف «دويتشه بنك» شطب نحو 26 ألف وظيفة بحلول 2018، في حين أن عدد موظفيه مازال قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأشارت إلى أن الربع الأخير من عام 2015 شهد تسريح نحو 47 ألف موظف مصرفي في البنوك العالمية بعد تسريح نحو 52 ألف موظف خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2014، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي تم شطبها في البنوك العالمية منذ 2008 إلى نحو 600 ألف وظيفة.

وذكر بنك يوني «كريديت» الإيطالي أنه يعتزم الاستغناء عن 18,2 ألف وظيفة، في حين يعتزم بنك «سيتي جروب» الأميركي الاستغناء عن 2000 وظيفة على الأقل خلال العام الجاري، بعد أن استغنى عن نحو ثلث عدد موظفيه منذ بداية الأزمة المالية.