أنباء عن تدخل غير مباشر للمركزي الصيني دعماً لليوان

قال متعاملون، اليوم الجمعة، إنهم يعتقدون أن بنك الشعب الصيني (المركزي) يتدخل في عمليات التداول لدعم اليوان من خلال البنوك الحكومية.

وقال أحد المتعاملين في بنك أوروبي في شنغهاي: "البنوك الحكومية عرضت الدولارات بسعر يقارب 6.59 (يوان للدولار)، ويعتقد أنها تقوم بذلك نيابة عن البنك المركزي... حدث ذلك اليوم وأمس".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رفع البنك المركزي السعر الرسمي لليوان للمرة الأولى في تسعة أيام تداول.

وسمحت الصين بأكبر هبوط لليوان في خمسة أشهر أمس الخميس، بما فرض ضغوطا على عملات دول المنطقة، ودفع الأسواق العالمية للنزول مع تخوف المستثمرين من أن يطلق انخفاض اليوان شرارة عمليات خفض لقيمة عملات أخرى بغرض الاحتفاظ بالقدرة على المنافسة.

وفي المعاملات الفورية فتح اليوان على سعر 6.5700 يوان للدولار مقارنة مع مستواه عند الإغلاق السابق البالغ 6.5929 يوان للدولار.