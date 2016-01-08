المركزي المصري يتلقى قرضاً إفريقيا بـ 500 مليون دولار

قال مصدر بالبنك المركزي المصري لرويترز إن البنك تلقى، الخميس، 500 مليون دولار قرضاً من البنك الإفريقي للتنمية، تمثل الشريحة الأولى من برنامج قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.



وكانت مصر قد وقعت الشهر الماضي الاتفاق النهائي للقرض الميسر من البنك الإفريقي للتنمية على ثلاث سنوات، بواقع 500 مليون دولار كل عام.



وقالت وزارة التعاون الدولي والتنمية إن القرض يهدف إلى "تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي".



وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفاً على واردات الغذاء والطاقة، نقصاً في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.



وفضلا عن قرض البنك الإفريقي للتنمية، وافق البنك الدولي في ديسمبر على منح مصر قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة.