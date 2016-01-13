الأهلي السعودي يزيد أرباحه فوق 9 مليارات ريال بـ2015

أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيقه 9.09 مليار ريال أرباحاً صافية خلال عام 2015 مقابل 8.66 مليار ريال للعام السابق، وبزيادة بلغت 434 مليون ريال مقارنة مع عام 2014م، بنمو نسبته 5.0 بالمئة، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 2.13 مليار ريال مقابل 1.83 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 16.5 في المئة، وبلغ ربح السهم الواحد 4.56 ريال مقابل 4.34 ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك في بيان صحافي "إن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية قد أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 12.1 في المئة، حيث بلغ 12.78 مليار ريال خلال عام 2015م مقابل 11.40 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.41 مليار ريال مقابل 3.06 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 11.3 في المئة، و3.21 مليار ريال للربع السابق بارتفاع قدره 6.1 في المئة.

كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 17.49 مليار ريال بزيادة قدرها 1.24 مليار ريال مقابل16.25 مليار ريال من العام السابق وبنسبة ارتفاع قدره 7.6 في المئة، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.44 مليار ريال مقابل 4.05 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 9.6 في المئة".

وأضاف الميمان: "إن موجودات البنك شهدت نموا حيث بلغت 449 مليار ريال مقابل 435 مليار ريال في نهاية العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.3 في المئة. كما نمت محفظة التمويل والسلف لتصل إلى 252 مليار ريال خلال الاثني عشر شهرا مقابل 221 مليار ريال من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 14.0 في المئة. كما بلغت الاستثمارات 133 مليار ريال مقارنة بمبلغ 153 مليار ريال وذلك بانخفاض قدره 13.0 في المئة، كما بلغت ودائع العملاء 323 مليار ريال مقابل333 مليار ريال العام السابق بنسبة انخفاض 2.9 في المئة".

وأضاف أن استثمار البنك في البنية التحتية التقنية وتطبيق أنظمة جديدة ومتطورة تحل محل العديد من الأنظمة الحالية، أسهم في إحداث نقله نوعية في مستوى الراحة والخدمة وتقديم تجربة متكاملة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم سرعة عالية في تنفيذ المعاملات.

وتابع الميمان قوله: "لقد حققنا تقدماً على جميع الأصعدة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح المجموعة الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة.

كما أن هذه النتائج تعكس المكانة التي يحتلها البنك الأهلي في القطاع المصرفي السعودي والتي كان سبباً رئيسياً في الوصول إليها تلبيةُ متطلبات عملائنا ومرونة الاستجابة لمتطلبات السوق".

وذكر أن البنك الأهلي من خلال سعيه الحثيث لتوسيع انتشاره، افتتح المزيد من منافذ الخدمة بإضافة 11 فرعاً جديداً لشبكة الفروع منها عدد من فروع الجيل الجديد المدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم العصري الحديث في خطوة تسهم في تطوير التجربة المصرفية لعملائه وتقديم أفضل الخدمات ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 352 فرعاً مع نهاية العام، كما زادت مراكز الحوالات السريعة "كويك باي" بواقع 41 مركزاً ليبلغ عددها في نهاية العام 138 مركزاً، في حين تم تشغيل دفعة جديدة من أجهزة الصرف الآلي بلغت 284 جهازٍ جديدٍ ليرتفع عددها إلى 2,927 جهازاً.

كما ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بواقع 15,274 جهازا لتبلغ 30,803 أجهزة بنهاية العام؛ الأمر الذي أدى إلى الارتقاء بخدمات البنك ومنتجاته بحيث أصبح أقرب لعملائه مما يسهل لهم التواصل معه في مواقع أكثر وعلى مدار الساعة.