أرباح "الفرنسي" الفصلية تفوق التوقعات وترتفع بـ 12%

ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي، بنسبة 12% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، لتسجل 950 مليون ريال، وتفوق متوسط التوقعات الذي كان عند 927 مليون ريال.



وبذلك تكون الأرباح الصافية للعام 2015 قد سجلت 4 مليارات ريال بارتفاع بنحو 15% عن العام 2014.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح بحسب بيان البنك إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من المتاجرة وأرباح تحويل العملات، لكن البنك أشار إلى انخفاض الدخل المحقق من رسوم الخدمات البنكية.