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أرباح "الفرنسي" الفصلية تفوق التوقعات وترتفع بـ 12%

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي، بنسبة 12% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، لتسجل 950 مليون ريال، وتفوق متوسط التوقعات الذي كان عند 927 مليون ريال.

وبذلك تكون الأرباح الصافية للعام 2015 قد سجلت 4 مليارات ريال بارتفاع بنحو 15% عن العام 2014.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح بحسب بيان البنك إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من المتاجرة وأرباح تحويل العملات، لكن البنك أشار إلى انخفاض الدخل المحقق من رسوم الخدمات البنكية.

كلمات دالّة

#البنك السعودي الفرنسي, #أرباح, #2015

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