ارتفاع أرباح جيه.بي مورجان 10% في الربع الأخير من 2015

أعلن جيه.بي مورجان تشيس آند كو، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، زيادة أرباحه 10.2% في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل تقليص النفقات.

وارتفع صافي أرباح البنك إلى 5.43 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر، من 4.93 مليار دولار قبل عام.

وبلغت ربحية سهم البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً 1.32 دولار، وتوقع المحللون أن يبلغ ربح السهم 1.25 دولار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النتائج التي أعلنت، اليوم الخميس، قابلة للمقارنة، وقد تضمنت نتائج العامين السابقين بنوداً خاصة.

وجيه.بي مورجان أول بنك أميركي يعلن نتائجه، منذ رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ 2006 في 16 ديسمبر. وارتفاع أسعار الفائدة أمر جيد للبنوك، حيث يسمح لها برفع الفائدة على القروض.