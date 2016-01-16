2.5 مليار دولار فائض ميزانية اليونان

أظهرت بيانات من وزارة المالية أن الحكومة المركزية في اليونان سجلت فائضا أساسيا في الميزانية بلغ 2.26 مليار يورو (2.48 مليار دولار) العام الماضي بانخفاض قدره 990 مليون يورو عن المستوى المستهدف بسبب هبوط في الإيرادات.

ويستثني فائض الحكومة المركزية ميزانيات منظمات الضمان الاجتماعي والادارات المحلية وهو مختلف عن الرقم الذي يراقبه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الدائنان لليونان. والمستوى الذي كانت الحكومة تستهدفه لفائض أساسي في الميزانية - والذي يستبعد تكاليف خدمة الدين - هو 3.25 مليار يورو للفترة من أول يناير إلي نهاية ديسمبر.

وبلغت إيرادات الضرائب 46.58 مليار يورو منخفضة 2.03 مليار يورو عن المستوى المستهدف البالغ 48.61 مليار يورو.