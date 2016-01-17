الصين تطلق رسميا البنك الآسيوي للبنية التحتية

أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ بنكا دوليا جديدا للتنمية سينافس البنك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مع سعي بكين لتغيير القواعد غير المكتوبة للتمويل التنموي العالمي.

ورغم معارضة واشنطن وافق حلفاء لها من بينهم النمسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية على الانضمام للبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية في اعتراف بتنامي مكانة الصين الاقتصادية.

وقال شي في كلمته بمناسبة إطلاق البنك أمس السبت "ثمة احتياجات هائلة لتمويل البنية التحتية الأساسية في آسيا"، مضيفا أن البنك يستهدف الاستثمار في مشروعات عالية الجودة ومنخفضة التكلفة.

ومن المتوقع أن يقرض البنك ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار سنويا في أول خمسة إلى ستة أعوام وسيبدأ العمل في الربع الثاني من 2016.

وقال جين لي تشون رئيس البنك للصحافيين اليوم الأحد "لدينا مشروعات تمويل مشترك (مع بنوك تنمية عالمية أخرى) ومشروعات منفردة قيد التحضير"، مضيفا أن القروض ستقدم بالدولار الأميركي لكن من الممكن جمع الأموال بعملات اخرى من بينها اليورو واليوان.

وقال وزير مالية لكسمبورغ بيير جراميجنا إن تأسيس البنك الآسيوي "دليل آخر على إعادة التوازن للاقتصاد العالمي".

وسيكون نجاح البنك نصرا دبلوماسيا للصين التي تعارض النظام المالي العالمي الذي تقول إن الولايات المتحدة تهيمن عليه وإنه لا يمثل الدول النامية بشكل ملائم.

وقال جين اليوم إن البنك سيضم إدارة للنزاهة والالتزام تابعة لمجلس إدارته مباشرة.

وأضاف أن بناء ثقافة تلزم العاملين بالمعايير الرفيعة "أهم كثيرا من مجرد تقديم القروض".

ويشترط البنك أن تتسم المشروعات بوضح قانوني واضح وشفاف وأن تحمي المصالح الاجتماعية والبيئية لكنه لن يرغم المقترضين على تبني سياسات السوق الحرة التي يفضلها صندوق النقد الدولي حسبما صرحت به مصادر لرويترز.

ومن المرجح أن يتفادى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الانتقادات التي توجه لمنافسيه نظرا لعدم التمسك ببعض سياسات اقتصادات السوق التي يوصي بها البنك الدولي ويقول البعض إنها تفرض على المقترضين شروطا غيرة مقبولة.

وقال جين اليوم إن 30 دولة مؤسسة للبنك تملك أكثر من 74% من أسهمه صدقت على الاتفاقية الخاصة بالبنك وإن أمام بقية الدول الأعضاء مهلة حتى نهاية العام لاستكمال إجراءات العضوية.

واكتتبت الصين في البداية بمبلغ 29.78 مليار دولار في رأس المال المعتمد للبنك البالغ 100 مليار دولار. واستثمرت يوم السبت 50 مليون دولار إضافية.