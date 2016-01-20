319 مليار ريال قيمة القروض الاستهلاكية للسعوديين

كشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن قيمة القروض الاستهلاكية للسعوديين، القائمة إلى ما بعد الربع الثالث من 2015، بلغت 319 مليار ريال.

وأشار في تصريحات لصحيفة "المدينة" إلى أن قيمة القروض سجلت انخفاضاً بـ 4 مليارات و300 مليون ريال عن الربع الثاني، وبـ 14 ملياراً و100 مليون ريال عن العام 2014.

وقال حافظ إن "محافظ الإقراض تنمو بصفة مستمرة والعام الماضي تحديداً سجل انخفاضاً ملحوظاً حيث وصلت قيمة القروض الممنوحة إلى 319 ملياراً"، مشيرا إلى أن التوسع في الإقراض بشكل عام ما هو إلا نتيجة لوجود الضوابط، التي أسستها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أنه من الأمور التي أسهمت في التوسع أيضا تنويع المحافظ الاستهلاكية لتشمل عدة أنواع من التمويل، مبيناً أن تعثر السداد قد يكون معدوماً.

وعن وصول القروض الاستهلاكية إلى هذا الرقم الكبير جداً، قال: "هذه الأرقام يعتقد البعض أنها كبيرة ومبالغ فيها، لكن لو تمت مقارنها بالناتج المحلي للمملكة على سبيل المثال، نجد أن هذه الأرقام في حدودها المعقولة، والقروض الاستهلاكية قد تمثل أكثر من 9% من قيمة الناتج المحلي للمملكة".